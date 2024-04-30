18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, sahne şovları, dansları, ve kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor.
Hadise'nin, Belçika'da 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı müzik yarışmasında jüri üyesi olacağı öğrenildi.
Ünlü şarkıcıya, sosyal medyada övgüler yağdı.
Hadise, 18 yaşındayken yarışmacı olarak bulunduğu müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Ünlü şarkıcı, 2003'te Belçika'da katıldığı 'Idool' adlı müzik yarışmasından sonra 2005'te ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkarmıştı.
Albümdeki 'Stir Me Up' şarkısıyla çıkış yakalayan ünlü şarkıcı, Belçika ve Türkiye'de üne kavuşmuştu.
Şarkıcılık kariyerini Türkiye'de devam ettiren Hadise, 21 sene önce katıldığı müzik yarışmasının yayımlandığı kanalda yapılacak olan yeni bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu.
Aynı zamanda, Hadise'nin jüriler arasında yarışmacı olduğu dönemde kendisini değerlendiren jürilerden biri de yer alacak.
Jüri koltuğunda Hadise'nin de bulunduğu müzik yarışması ise 3 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.
Hadise, ülkemizde daha önce O Ses Türkiye yarışmasında jüri olma deneyimini yaşamıştı.