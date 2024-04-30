18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu

18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Hadise, 21 sene evvel katıldığı müzik yarışmasının olduğu kanalda yayınlanacak olan yeni bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu. İşte ayrıntılar...
1/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 1

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, sahne şovları, dansları, ve kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor.

2/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 2

Hadise'nin, Belçika'da 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı müzik yarışmasında jüri üyesi olacağı öğrenildi.

3/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 3

Ünlü şarkıcıya, sosyal medyada övgüler yağdı.

4/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 4

Hadise, 18 yaşındayken yarışmacı olarak bulunduğu müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

5/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 5

Ünlü şarkıcı, 2003'te Belçika'da katıldığı 'Idool' adlı müzik yarışmasından sonra 2005'te ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkarmıştı.

6/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 6

Albümdeki 'Stir Me Up' şarkısıyla çıkış yakalayan ünlü şarkıcı, Belçika ve Türkiye'de üne kavuşmuştu.

7/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 7

Şarkıcılık kariyerini Türkiye'de devam ettiren Hadise, 21 sene önce katıldığı müzik yarışmasının yayımlandığı kanalda yapılacak olan yeni bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu.

8/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 8

Aynı zamanda, Hadise'nin jüriler arasında yarışmacı olduğu dönemde kendisini değerlendiren jürilerden biri de yer alacak.

9/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 9

Jüri koltuğunda Hadise'nin de bulunduğu müzik yarışması ise 3 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

10/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 10

Hadise, ülkemizde daha önce O Ses Türkiye yarışmasında jüri olma deneyimini yaşamıştı.

11/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 11
12/12
18 yaşında yarışmacıydı. Hadise, o yarışmanın jüri üyesi oldu 12
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Üç Türk güzeli listeye girdi. ‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını' belli oldu
Üç Türk güzeli listeye girdi. ‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını' belli oldu
Deniz Çakır 'Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız benden başlayın'
Deniz Çakır 'Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız benden başlayın'
Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız
Hey gidi yıllar... Bu oyuncunun şimdi görüntüsüne inanamayacaksınız
Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı
Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı
Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu
Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu
60 yaşında güzellik yarışmasını kazandı. Sıradaki hedefini açıkladı
60 yaşında güzellik yarışmasını kazandı. Sıradaki hedefini açıkladı