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Konyaspor'da transfer. 18 yaşındaki genç Ali Fenerbahçe maçında sahada olacak

Konyaspor, iç transferde 18 yaşındaki genç oyuncu Mehmet Ali Büyüksayar ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 20:30
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18 yaşındaki genç Ali ile Konyaspor imzaladı

Konyaspor'da transfer. 18 yaşındaki genç Ali Fenerbahçe maçında sahada olacak
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Teknik direktör Aleksandr Stanojevic, sol kanat oyuncusu genç futbolcudan umutlu ve çok şey bekliyor.

Konyaspor, 30 Haziran 2023 sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki genç oyuncu Mehmet Ali Büyüksayar ile yeni sözleşme imzaladı.

Konyaspor alt yapısında yetişen ve profesyonel olarak Yeşil - Beyazlı kulüpte forma terleten Mehmet Ali Büyüksayar’a teknik direktör Aleksandar Stanojevic güveniyor.

Stanojevic’in, sol kanat oyuncusu genç futbolcu ile imza sürecinde de bire bir görüştüğü, kendisinden umutlu olduğu ve çok şey beklediğini söylediği öğrenildi.

Mehmet Ali’nin Fenerbahçe maçında da sahaya ilk 11’de çıkabileceği belirtiliyor.

Haber Dairesi (Konya Haber)

 


 

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