TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi

Trabzonspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da oynanacak maçın VAR hakemi açıklandı.

TFF'DEN İTALYAN VAR KARARI

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının VAR hakemi İtalyan Marca Di Bello oldu.

Mücadeleyi ise Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak.

AVAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak.

MARCO DI BELLO KİMDİR?

12 Temmuz 1981'de dünyaya gelen Marco Di Bello, İtalya Serie A'da görev yapan İtalyan hakemdir.

2018 yılından beri FIFA hakemi olan Bello, UEFA birinci kategori hakemi olarak derecelendirilmiştir.