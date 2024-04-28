Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi

Vasıflı parlak çelik üreticisi Hasçelik, 15-19 Nisan tarihleri arasında, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Wire&Tube 2024’e katıldı.

Wire&Tube’ta bu yıl 10. kez yer aldıklarını belirten Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, çelik sektörü için verimli geçen bir fuarı geride bıraktıklarını söyledi.

Rekabetin hızlandığı bir dönemden geçtiklerini ifade eden Faydasıçok, 2024 yılında ihracat pazarlarını geliştirmek ve ihracattan gelen gelirleri artırmak adına fuarda önemli görüşmeler kaydettiklerini söyledi.

Yeni iş fırsatlarını hayata geçirmeyi istediklerini belirten Faydasıçok, küresel pazarda güçlerini artırmayı ve sektördeki yerini sağlamlaştırmayı da hedeflediklerini söyledi.

İnovasyonu ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir firma olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Faydasıçok, Türkiye’deki cari açığın azaltılmasına da destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN STRATEJİK YAKLAŞIM

Bu yıl 143 ülkeden ziyaretçinin katıldığı, binin üzerinde katılımcıyı ve 43 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, öne çıkan temalardan biri de sürdürülebilirlik oldu.

Faydasıçok, firmanın sektörde karbon ayak izi bırakmadan ilerlemek için yeni kurulan çelikhanesinde hurda çelik kullanılacağını ve üretim yöntemlerinin en az karbon ayak izine sahip olacak şekilde tasarlandığını hatırlattı.

Hasçelik’in karbon ayak izini azaltabilmek adına teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Faydasıçok, atık yönetimi ve malzeme verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeler yaptıklarını ve atıklarının yüzde 99'unu geri dönüştürdüklerini ifade etti.

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı planladıklarını söyleyen Faydasıçok, 2024'te elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü güneş enerjisinden karşılamayı ve 2030 yılına kadar da enerji verimliliğini yüzde 30 artırmayı planladıklarını ifade etti.

CROMBAR İLK KEZ TANITILDI

Hasçelik fuarda yeni endüstriyel ürün markası Crombar’ı da görücüye çıkardı.

35 milyon Euro’luk yatırımla yeni tesisi TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde devreye aldıklarını söyleyen Faydasıçok, yeni tesisle birlikte çelik çubuk ve boruların dünyada ilk ve tek boy bazında izlenebilirlik sağlanarak altyapı üretim süreçlerinin tamamlandığını da duyurdu.