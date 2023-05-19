19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması vesilesiyle 19 Mayıs 1919 tarihine ilişkin pek çok detay merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?

19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?

19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Mücadelesini başlatmıştı. Bugün kutlanmakta olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı pek çok zaferin bir yansımasıdır. Peki, 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?

19 Mayıs 1919 tarihin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Mücadelesini başlattı. Bu gün ise Atatürk tarafından ülke gençlerine armağan edildi.

19 MAYIS 1919 ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

I. Dünya Savaşı’ndan sonra durum gitgide kötüleşmiştir. Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyet’in ilanıyla noktalanan Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başladı. Atatürk, Samsun'a ayak basarak 'Kurtuluş'un yolunu açmıştır.

İstiklal Harbi ya da Milli Mücadele olarak anılan Kurtuluş Savaşı 103 yıl önce bugün (19 Mayıs) başladı. Atatürk bir konuşmasında “Ben 19 Mayıs’ta doğdum” ifadesini kullanmıştır.

Yurdumuzda bayram olarak kutlanan 19 Mayıs’ı Atatürk bu bayramı gençliğe armağan etmiştir.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak 1926 yılında Gazi Günü adı ile Samsun'da kutlandı. Ardından 24 Mayıs 1935 tarihinde Atatürk Günü olarak resmiyet kazandı.

Atatürk Günü'nün tüm gençlere mal edilmesi açısından "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" şeklinde her yıl kutlanması teklifi kabul edildi.

19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

1981'de Atatürk Yılı kabul ve ilan edildi. Böylece bayramın adı "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'' olarak değişti.

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