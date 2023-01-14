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Galatasaray Fenerbahçe'ye gençlerde de fark attı

Galatasaray, 19 yaş altı derbisinde Fenerbahçe'yi 4-0 yendi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:05
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19 yaş altı derbisinde zafer Galatasaray'ın

Galatasaray Fenerbahçe'ye gençlerde de fark attı
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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenen Galatasaray, gençlerde de fark attı.

Sarı kırmızılı takımın 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Elit A Ligi 1. Grup 15. hafta maçında Fenerbahçe'yi 4-0 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbi mücadelede, sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Yiğit Efe Demir (kendi kalesine), 69 ve 72. dakikalarda Caner Doğan ile 90+1. dakikada Mehmet Can Gülerer (kendi kalesine) attı.

Fenerbahçeli Yusuf Kocatürk, 19. dakikada kırmızı kart gördü.

Lider Galatasaray bu galibiyetle puanını 32'ye çıkarırken, Fenerbahçe 26 puanda kaldı.

Bu arada karşılaşmayı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibi, futbolcular Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Emin Bayram, Metehan Baltacı, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz da izledi.

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Cabbar Yayın
14.01.2023 17:54
Ali Eyolll nerdesiniz?  
 
ANDEZİT GS
14.01.2023 17:22
Galatasaray'ın geleceği de parlak! Aferin size gençler..💛❤  
 
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