19 yaşındaki İpek 'tetikçi' çıktı! Sevgililer Günü’nde cesedi portakal bahçesinde bulunmuştu

14 Şubat gecesi, Yaşar Bulut İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisi İpek Akgül'ü öldürdüğünü ve cesedini bir portakal bahçesine gömdüğünü ihbar etti.

ASENA CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULDU

Gözaltına alınan Bulut'un ifadesi üzerine, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bahçede arama yaptı. Bulut, cesedin yerini hatırlayamayınca, olay yerine gittiği kiralık aracın GPS verileri incelendi.

Hasas burunlu polis köpeği 'Asena' ile yapılan aramada, İpek Akgül'ün toprağa gömülü cesedini buldu. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Akgül'ün 11 Şubat'ta önce darp edilerek kolunun ve kaburgalarının kırıldığı, sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İpek Akgül'ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SEBEPSİZ YERE DUŞ ALIRKEN BENİ VURDU”

Polis soruşturması sırasında, İpek Akgül'ün öldürülmeden üç gün önce İzmir'den gelerek, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve buluştuğu E.A.'yı evinde duş alırken tabancayla vurduğu ve kaçtığı anlaşıldı. Hastaneden taburcu edilen E.A., ifadesinde "İnternette tanıştık, yakınlaştık ve evimde buluştuk. Sebepsiz yere duş alırken beni vurdu" dedi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis, Akgül'ün olay gecesi otomobilde sadece Yaşar Bulut ile olmadığını, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından belirledi. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan diğer kişilerin İpek Akgül'ün eski sevgilisi Ahmet Albayrak ve arkadaşı Mehmet Görgün olduğu tespit edildi.

“BENDEN İPEK’İ ÖLDÜRMEMİ İSTEDİLER”

İkinci sorgusunda Yaşar Bulut, "Aslında ben İpek'i tanımıyorum. Yanımda İpek'in gerçek sevgilisi Ahmet ve arkadaşı Mehmet vardı. Onlar benden İpek'i öldürmemi istediler ve cezaevinde bana bakacaklarını söylediler" itirafında bulundu.

“POLİS SENİ ARIYOR, SENİ SAKLAYACAĞIZ”

Cinayet dedektifleri, Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün'ün, aralarında husumet bulunan E.A.'yı öldürmek için tetikçi olarak İpek Akgül'ü çağırdıklarını ve E.A.'nın saldırıdan kurtulmasının ardından planlarının deşifre olacağını anlayarak, Akgül'ü "Polis seni arıyor, seni saklayacağız" diyerek buluştukları ve Yaşar Bulut'a öldürttükleri sonucuna vardı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bu bilgiler ışığında polis ekipleri, Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün'ü Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki iki ayrı apartman dairesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Yaşar Bulut'un ağabeyi Aziz Bulut da, şüphelilere saklanmalarında yardım ettiği iddiasıyla Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyetteki sorgularında birbirlerini suçlayan Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün, E.A.'nın yaralanmasını ve İpek Akgül'ün öldürülmesini azmettirdiklerini reddettiler.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Bulut, ağabeyi Aziz Bulut, Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün, mahkeme tarafından tutuklandı.