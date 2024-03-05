Saldırının arkasından ünlü iş adamları çıktı. Sosyete estetikçisine kurşun yağdırdılar

Kaynak: Patronlar Dünyası
Saldırının arkasından ünlü iş adamları çıktı. Sosyete estetikçisine kurşun yağdırdılar
İş dünyası, sosyete estetikçisi Ali Kerim Diler’in otomobilinin kurşunlanması ile çalkalanıyor. Olay, iş dünyasının ünlü isimleri Ahmet ve Cüneyt Yakut’a uzandı.

Sosyete estetikçisi Ali Kerim Diler, geçen ay akşam saatlerinde Etiler’deki muayenesinden çıkıp İstinye istikametine gittiği esnada kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından yapılan saldırı sonucu otomobili kurşunların hedefi oldu.

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POLİS İZ SÜRDÜ

Büyük bir şans eseri yara almadan kurtulan Ali Kerim Diler, saldırganlardan şikâyetçi olmazken, İstanbul polisi ise olayın peşini bırakmadı.

ETİLER’DE BALIK RESTORANI AÇACAKLARDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısa bir süre ipuçlarına ulaştı.

Meselenin geçmişi, Ali Kerim Diler ile gece hayatının ünlü isimlerinden Murat Varol’un 2 yıl önce Etiler’de açmayı düşündükleri balık restoranına kadar uzanıyor.

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MURAT VAROL İLE ORTAKLIK

Murat Varol’dan gelen balık restoranı açma fikri, Ali Kerim Diler tarafından onaylanmıştı.

Ancak zamanla tüm masraflar sadece Ali Kerim Diler’e kaldı. Tam da bu dönemde Ahmet ve Cüneyt Yakut restoranın yeni ortakları olarak devreye girdi, ancak yine tüm masraflar Ali Kerim Diler’e kaldı.

Sosyete estetikçisi Ali Kerim Diler, ortaklıktan ayrılacağını ve restoranı açmayacağını söylediğinde ise ortalığı karıştırdı.

TEHDİT ŞANTAJ İLE PARA İSTEDİLER

Ali Kerim Diler, ortaklıktan ayrılacağını söylemesi üzerine, işler kendisi için kâbusa döndü. Kendilerinin bu işe emek ve zaman koyduğunu söyleyen Yakut’lar sosyete estetikçisinden milyonlarca dolar talep etti. İstediklerini alamayan Yakut’lar tehdit, şantaj vb. eylemlere başladı.

Son olarak ise geçen ay bir kiralık tetikçi tutarak Ali Kerim Diler’i kurşun yağmuruna tuttular.

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ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADALE ŞUBESİ YAKALADI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok gizli olarak yürütülen operasyon bu sabaha karşı nihayete erdi.

MUHAMMED YAKUT’UN AKRABALARI

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla gündeme gelen Muhammed Yakut’un da amca çocukları olan Ahmet ve Cüneyt Yakut gözaltına alındı.

İstanbul’da iş dünyasının da çok yakından tanıdığı Ahmet ve Cüneyt Yakut ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından savcılığa sevk edilecek.

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