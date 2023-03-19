Ulaştırma Bakanlığından ‘1915 Çanakkale Köprüsü’ açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, bugün bir gazetede "1915 Çanakkale Köprüsü" ile ilgili yayınlanan habere ilişkin, yazılı açıklama yapıldı.

Deprem ve sel felaketleri nedeniyle yaraları sarmak, milletin acısını hafifletmek, afetlerden etkilenen bölgeleri yeniden bayındır kılmak için gayret edildiği belirtilen açıklamada, bu dönemde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin de ülke ve millet için ayrı bir önem taşıdığı vurgulandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında gösterilen üstün başarıyla, sözleşme tarihinden 1,5 yıl önce tamamlandığına dikkati çekilen açıklamada, ülke ve milletin Hazineden 1 kuruş çıkmadan, 2,545 milyar avro yapım maliyeti olan köprüye sahip olunduğu aktarıldı. Böylece saatler süren feribot çilesinin sona erdiği ve boğaz geçiş süresinin 6 dakikaya indiğine işaret edilen açıklamada, Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine ivme kazandırıldığı, bölgelerin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra kesintisiz ulaşımla sosyal bağların ve turizmin de güçlendirildiği anlatıldı.

"KÖPRÜYÜ 2,2 MİLYON ARAÇ KULLANDI"

Açılışından bugüne geçen 1 yılda, zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro ve toplamda 415 milyon avro tasarruf edildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Mart 2022'den itibaren köprümüzü 2,2 milyon araç kullandı. Sürekli aynı masalı okuyanlara, milletimizi yanıltmak isteyenlere öğreteceğiz! Araç tahmin modellemesi ile finansman geri ödemesi için gerekli araç sayısı garantisi arasındaki farkı anlatmaya devam edeceğiz. Daha önce milletimize açıkladığımız ve mühendislikten, hizmetten biraz olsun anlayan herkesin de bildiği gibi, bu kapasite zaman içinde gelişecek ve tıpkı diğer Ulaştırma yatırımlarında olduğu gibi Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi planlamalar dahilinde, garanti karşılama oranlarını yakalayacak ve geçecektir."

Açıklamada, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı ışığında, Türkiye'ye gelecek 30 yılda yapılacak 187,8 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımlarına da planlı şekilde devam edileceği bildirildi.

(Kaynak: AA)