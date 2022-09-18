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  • CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'dan 1915 Çanakkale Köprüsü için suç duyurusu: '306 milyon 819 bin 90 euro kamu zararı var'

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'dan 1915 Çanakkale Köprüsü için suç duyurusu: '306 milyon 819 bin 90 euro kamu zararı var'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında kamu zararının 306 milyon 819 bin 90 euro olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 14:26
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'306 milyon 819 bin 90 euro kamu zararı var' CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'dan 1915 Çanakkale Köprüsü için suç duyurusu

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'dan 1915 Çanakkale Köprüsü için suç duyurusu: '306 milyon 819 bin 90 euro kamu zararı var'
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Twitter hesabından suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Yavuzyılmaz, "AKP tarzı yap-işlet-devret hilesi. Çanakkale Köprüsü işinin yapım süresinin, şirkete ek işletme süresi verilecek şekilde mevzuata aykırı başlatıldığını yapıldığını tespit ettik. Kamu zararı: 306.819.090 euro! Suç duyurusunda bulundum!" dedi.

Yavuzyılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Sayıştay Raporuna göre, resmi olarak işin yapım süresinin başlayabilmesi için, Uygulama Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Yürürlüğe girebilmesi için ise -uygulama sözleşmesinin imzasından sonra, şirketin bazı şartları 180 gün içinde yerine getirmesi gerekiyor."

Şirket 180 gün içinde bu şartları yerine getirmiyor. Ayrıca şirketin kusurları nedeniyle bir 180 gün daha geçiyor. Sayıştay Raporu’nda, sözleşmeye göre, şirket kusuruyla ilave geçen 180 günlük süre için şirketin ceza alması gerektiği belirtiliyor.

Bu gecikmeler nedeniyle Uygulama Sözleşmesi ancak 360 gün sonra yürürlüğe girebiliyor. Resmi olarak yapım süresi başlangıç tarihi de bu tarih oluyor. Ancak sahada fiili durum farklı!

Çünkü sahadaki imalatlar, sözleşmenin yürürlülük tarihinden önce zaten başlatılmış durumda. (Uygulama sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren) Özet olarak, resmi olarak işin yapım süresi başlatıldığında zaten işin 360 günlük kısmı yapılmış durumda.

Normalde sahada imalat yapılan bu 360 günlük sürenin, şirketin ihale teklifinde yer alan yapım+işletme toplam süresindeki yapım süresi kısmından düşülmesi gerekiyor. Ancak bu 360 günlük imalatlar hiç yapılmamış gibi hareket ediliyor.

Çünkü resmi olarak uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapım+işletme süresi işletildiği için Yürürlükten önce yapılan işler nedeniyle kısalan yürürlük sonrasındaki yapım işlerindeki 360 günlük süre işletme süresine eklenmiş oluyor!

İşletme süresi uzuyor. Görevli şirkete bu süre kadar garanti ödemeleri peşkeş çekilmiş oluyor! Oluşturulan kamu zararı: 153.409.545+153.409.545=
306.819.090 euro! Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 2017 Sayıştay Raporu."

İşte Yavuzyılmaz'ın suç duyurusu:


 

 

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Abbas
18.09.2022 15:25
Hani hazineden 5 kuruş çıkmayacaktı, bu zararı kim karşılıyor ???  
 
İlkgun salih
18.09.2022 14:39
Demirel zamanında sadece temel atılırdı açılış olmazdı.simdi temel atma yok,açılış var.Bu kadar kısa zamanda bu köprüyü yapacak ülke de yok.  
 
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