1915 Çanakkale Köprüsü'ne birincilik ödülü

1915 Çanakkale Köprüsü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE) tarafından düzenlenen yarışmanın "Büyük Otoyol ve Demiryolu Köprüleri" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

KAYNAK: AA
1915 Çanakkale Köprüsü'ne birincilik ödülü

ÇOK AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği'nin 1998'den bu yana düzenlediği, dünyanın dört bir yanından mühendislik projelerinin katıldığı, "IABSE 2023 Proje ve Teknoloji Ödülleri"nin sahipleri İsviçre Zürih'te yapılan törenle açıklandı.

Çin, Yeni Zelanda, Macaristan, Danimarka, Katar, Hindistan ve Filipinler gibi birçok ülkeden katılan 40'ın üzerinde global proje, 14 kişilik jüri ekibi tarafından 7 kategoride değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen, inşaat çalışmalarından sonra işletmesi Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, "Büyük Otoyol ve Demiryolu Köprüleri" kategorisinde Çin, Filipinler ve Botsvana'dan katılan projeler arasında birinciliğe layık görüldü.

Proje adına Zürih’te düzenlenen ödül törenine 1915 Çanakkale Köprüsü CEO'su Mustafa Tanrıverdi ile firma yetkililerinden Murat Sarıkaya, Edward Hong ve Kwangyoung Jeong katıldı.

Geçen haftalarda mühendislik dünyasının lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisi tarafından dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği "Global Best Projects" yarışmasında da birincilik ödülünü kazanan 1915 Çanakkale Köprüsü, toplamda ulusal ve uluslararası 24 ödülün sahibi oldu.

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