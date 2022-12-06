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Çanakkale Köprüsü'ne Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:45
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerine kahraman Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi

Çanakkale Köprüsü'ne Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi
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İHA’nın haberine göre, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa Yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki yapıların 2'si geçtiğimiz haftalar içinde köprünün Asya ve Avrupa'daki kulelerine yerleştirilmişti.

Devam eden çalışmalar çerçevesinde köprünün Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerine kalan 2 top mermisinin yerleştirilme işlemi de tamamlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğinde olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı'nı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.

Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.

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