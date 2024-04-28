Herkes diziye 2.sezon onayı beklerken NOW TV'den final kararı geldi! Dev bütçe çöpe gitti

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Herkes diziye 2.sezon onayı beklerken NOW TV'den final kararı geldi! Dev bütçe çöpe gitti
MedYapım’ın NOW’a çektiği ve pazar akşamları seyirciyle buluşan “Kirli Sepeti” dizisinin final yapacağı iddiası doğru çıktı

30 Kasım akşamı eski adı FOX TV olan NOW TV'de başlayan, başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un bulunduğu yeni dizi "Kirli Sepeti" dizisinden gelen son haberler çok kötü.

MedYapım’ın NOW’a çektiği ve pazar akşamları seyirciyle buluşan “Kirli Sepeti” dizisinin final yapacağına dair iddialar uzun süredir gündemdeydi. Birçok seyirci ''Kirli Sepeti'' dizisi için yeni sezon onayı beklemekteydi. NOW TV yönetimi ''Kirli Sepeti'' dizisi için final kararı aldı. Dizinin rakipleri arasında Kanal D'den Yargı dizisi ile TRT1'den Teşkilat dizisi yer alıyordu.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Sezon sonuna doğru yaklaşırken hangi dizilerin devam edip hangilerinin biteceği de tek tek belli oluyor. NOW’un pazar akşamları yayınlanan eğlenceli dizisi “Kirli Sepeti”yle ilgili verilen karar kulislerde dillenmeye başladı.

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Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 19 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 31. bölümünde ekrana veda etmesi planlanıyor. NOW’un şimdilik devam etmesi kesin olan dizileri MedYapım’ın “Hudutsuz Sevda” ve Gold Film’in “Kızıl Goncalar”

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kirli Sepeti, İstanbul'un zengin muhitlerinden birindeki bir butik sitede çalışan hizmetliler ile onların aralarında uçurumlar olan iş verenlerinin iç içe geçen hayatlarına odaklanıyor. Kirli Sepeti dizisi, bir uyarlama dizisi değildir ve gerçek bir hikayeye dayanmamaktadır.

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