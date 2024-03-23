1996 yılına ait İstiklal Caddesi görüntüleri görenleri duygulandırdı

İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 1996 yılında çekilen ve geçmişe bir yolculuk yaptıran görüntüler, sosyal medyada gündem olmayı başardı. Paylaşılan videoda, İstiklal Caddesi'nde o döneme ait yaşam ve atmosferin yansımaları yer alıyor.

Görüntüleri izleyenler, o dönemin hatıralarına dalarken duygusal anlar yaşadı. Caddenin o yıllardaki hali, zamanın izlerini taşıyor ve o dönemin atmosferini yansıtıyor. Bu tür nostaljik içerikler, insanların geçmişe özlem duygularını canlandırırken aynı zamanda o döneme dair hatıraları da tazelemelerini sağlıyor