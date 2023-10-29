1999 depremi sorusu Celal Şengör'ü çileden çıkardı: Bu memlekette geri zekâlı bu kadar çok olmasa...

Oğuzhan Uğur'un Mevzular: Açık Mikrofon programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör'e bir genç 1999 Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken bir soru sordu. Celal Şengör "Bu memlekette geri zekâlı bu kadar çok olmasa bu halde olmazdı." diyerek soruya yanıt verdi.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
1999 depremi sorusu Celal Şengör'ü çileden çıkardı: Bu memlekette geri zekâlı bu kadar çok olmasa...

Ülkemizde etkili olan iki büyük Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler Marmara bölgesine çevrildi.

Bölgedeki fay hatları ve olası deprem ihtimalleri bölgede yaşayan vatandaşları tereddüt ederken akıllara hep 17 Ağustos 1999 depremi geldi.

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programında Cumhuriyetin 100. yılına özel bölümünün konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör oldu.

Programın formatı gereği soru cevapla ilerlenirken bir genç, son dönemlerde internet ortamında sık sık karşılaşılan bir rivayeti Prof. Dr. Celal Şengör'e sordu.

"1999 DEPREMİNİ AMERİKA MI YAPTI?"

Genç, Celal Şengör'e "1999 depreminin Amerika tarafından kullanılan HAARP teknolojisi ile yapıldığına dair bir söylenti var, böyle bir şey mümkün mü?" diye sordu.

Yaptığı çıkışlarla sık sık tartışma konusu olan Celal Şengör'ün bu soruya verdiği yanıt oldukça dikkat çekiciydi.

"HAARP TEKNOLOJİSİ BİR PROJEDİR"

Sorulan sorunun üzerine Prof. Dr. bilim insanı ve yer bilimci Celal Şengör, "Dangalaklar onu yayıyor, çünkü bu mümkün değil." cevabını verdi ve şunları söyledi;

"HAARP Teknolojisi bir projedir ve atmosfer için yapılmıştır. Zaten bu memlekette geri zekâlı bu kadar çok olmasa bu halde olmazdı."

"ORTA SINIFIN TAHSİLSİZLİĞİNDEN"

Eğitimsizliğe dem vuran Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, "Bu tür projeler orta sınıf insanların eğitimsizliğinden istifade ediyor. Amerikan Demokrasisinin en çok tenkit edilen yanı buydu, dünyanın en iyi üniversitelerini kurarak dışarıdan hoca ve öğrenci getirdi." dedi.

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