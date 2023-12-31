2 araç kafa kafaya çarpıştı

Sözcü'nün haberine göre, meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da gerçekleşen kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi, Hadımköy Avrupa Otoyolu bağlantı mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bağlantı yolunda ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 GEM 38 plakalı otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapan yol temizlik aracı ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkışırken, temizlik aracının şoförü yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanlara müdahale ederken, sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan bir kişi ve temizlik aracının şoförü olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.