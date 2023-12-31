2 araç kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: Haber Merkezi
2 araç kafa kafaya çarpıştı
Esenyurt'ta seyir halindeki otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapan yol temizlik aracı ile çarpıştı.

Sözcü'nün haberine göre, meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da gerçekleşen kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi, Hadımköy Avrupa Otoyolu bağlantı mevkinde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, bağlantı yolunda ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 GEM 38 plakalı otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapan yol temizlik aracı ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkışırken, temizlik aracının şoförü yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanlara müdahale ederken, sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan bir kişi ve temizlik aracının şoförü olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

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