Piyasalar yılın son gününü böyle kapattı

Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalar yılın son gününü böyle kapattı
2023 senesinin son işlem gününde küresel piyasalarda karışık seyir görüldü.

Bir seneyi geride bırakan küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik verilerin etkisiyle sert fiyat hareketlenmelerine maruz kalan piyasalarda, yılın son günü karışık seyrin hakim olduğu görüldü.

Yurtiçi tarafta kurda büyük hareketlenmelerin olduğu bir yıl geride kalırken, neredeyse kur 30,00’lu seviyelere dayandı.

Gram altın ise bu sene rekor üstüne rekor kırarak göz kamaştırdı.

YILIN SON İŞLEM GÜNÜNDE AKŞAM SEANSINDA:

Dolar/TL 29,557 seviyesinde yukarı yönlü primlendi

Euro/TL,32,6814 bandında işlem görü.

Ons altın 2.058 dolarda yatay seviyede hareketlendi.

Gram altın 1.957 TL’de yatay seviyede işlem gördü.

İlgili Haberler
Doğalgazda ocak tarifesi belli oldu
Merkez Bankası’nın 2024’te neler yapacağı ortaya çıktı
Son Haberler
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kadro dışı kalan Bailly'nin sözleşmesi feshedildi Spor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kadro dışı kalan Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti Yaşam
Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti
16 milyonluk otomobil basit bir kazaya dayanamadı Gündem
16 milyonluk otomobil basit bir kazaya dayanamadı
Ankara'da eşine asitle saldırın şüpheli cezaevine gönderildi Gündem
Ankara'da eşine asitle saldırın şüpheli cezaevine gönderildi
Büyükekşi'nin otelinde olağanüstü toplantı. Riyad'da yüksek gerilim sürüyor Spor
Büyükekşi'nin otelinde olağanüstü toplantı. Riyad'da yüksek gerilim sürüyor
Kahreden detay ortaya çıktı! Gelinini annesinin gözü önünde öldürmüş Gündem
Kahreden detay ortaya çıktı! Gelinini annesinin gözü önünde öldürmüş
TeklifimGelsin 14 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı Gündem
TeklifimGelsin 14 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı