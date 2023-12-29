Piyasalar yılın son gününü böyle kapattı

Bir seneyi geride bırakan küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik verilerin etkisiyle sert fiyat hareketlenmelerine maruz kalan piyasalarda, yılın son günü karışık seyrin hakim olduğu görüldü.

Yurtiçi tarafta kurda büyük hareketlenmelerin olduğu bir yıl geride kalırken, neredeyse kur 30,00’lu seviyelere dayandı.

Gram altın ise bu sene rekor üstüne rekor kırarak göz kamaştırdı.

YILIN SON İŞLEM GÜNÜNDE AKŞAM SEANSINDA:

Dolar/TL 29,557 seviyesinde yukarı yönlü primlendi

Euro/TL,32,6814 bandında işlem görü.

Ons altın 2.058 dolarda yatay seviyede hareketlendi.

Gram altın 1.957 TL’de yatay seviyede işlem gördü.