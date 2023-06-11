2 askerimiz şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı (EYP) patlaması sonucunda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Uzm.Çvş. Cem Ahmet KAYA ve P.Uzm.Çvş. Halil ŞAHİN yaralanmıştır.

Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.