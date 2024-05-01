Yıldız futbolcu EURO 2024'te yok

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, bu sezon dizinden iki kez sakatlandı ve talihsiz bir sezon geçirdi.

Bu durum sonrası Courtois, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika'nın kadrosunda yer almayacak.

Alman basınına konuşan Belçika milli takım teknik direktörü Domenico Tedesco, tecrübeli kaleciyi yaşadığı sakatlıklardan dolayı kadroya almayacağını ifade etti.

Tedesco yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili zaten her şey söylendi. Formda ve sakatlığı bulunmayan oyunculara odaklanıyoruz." dedi.

ŞANSSIZ BİR SEZON

Sezon başında çapraz bağı kopan Courtois, uzun süre sahalardan uzak kalırken, iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden forma giymeye hazırlandığı zaman dizinden bir sakatlık daha yaşadı.

Bu sezon 48 maç kaçıran Courtois, Real Madrid'in Cadiz ile yapacağı maçta yeniden formasını sırtına geçirebilir.