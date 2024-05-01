Hangi kireçlenme vakaları alarm veriyor? Uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi

Son dönemlerde, diz ve kalça kireçlenmelerinin arttığı gözlemlendi. Bu konuda uzmanlar, önemli uyarılarda bulundu.

Diz ve kalça protezi operasyonlarının ciddi bir komplikasyonu olan protez enfeksiyonlarıyla mücadele, zorlu bir süreç olarak öne çıkmakta.

Prof. Dr. İbrahim Azboy, protez enfeksiyonlarına karşı korunmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Ameliyattan önce alınması gereken tüm önlemler büyük bir titizlikle yerine getirilmelidir. Eğer enfeksiyon gelişirse, zaman kaybetmeden doğru tanı yöntemleriyle tanı konulmalı ve en etkili tedavi yöntemi hızla uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Azboy, yaşlı nüfusun artışıyla birlikte diz ve kalça kireçlenmelerindeki artışa dikkat çekmiş ve "Bu durum, diz ve kalça protezi operasyonlarının sayısının her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Diz ve kalça eklem protezleri, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artıran başarılı operasyonlardır. Ancak, protez enfeksiyonları gibi ciddi komplikasyonlar, hem hastalar hem de sağlık sistemleri için zorlayıcı ve maliyetli olabilmektedir. Protez enfeksiyonlarıyla mücadele, zordur ve bazen birden fazla operasyon gerektirebilir. Hastalar, uzun süre antibiyotik tedavisi görmek zorunda kalabilirler" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Aydın Arslan, kalça kireçlenmesinin tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

"Kalça kireçlenmesi gibi eklem kireçlenmelerinde, hasar görmüş bir eklemin eski haline dönmesini sağlayacak bir tedavi bulunmamaktadır. Ameliyatsız tedaviler, kireçlenmenin ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmak amacıyla uygulanır. Eğer kıkırdak yapılar tamamen zarar görmüş ve ileri bir seviyeye ulaşmışsa, hastanın şikayetleri de bu durumu destekliyorsa, total kalça protezi operasyonu gerçekleştirilmelidir."

Prof. Dr. Alper Kaya, diz kireçlenmesi egzersizleri üzerine şunları söyledi:

"Diz kireçlenmesi olan bireylerde, özellikle diz çevresindeki kasların güçlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Bu kasların zayıf olması, diz eklemlerine ve kıkırdaklara daha fazla yük binmesine ve dolayısıyla daha hızlı aşınmasına neden olabilir. Kalça ve bel bölgesi kaslarının güçlendirilmesi de, bacağın yüklenmeye verdiği tepki açısından önemlidir. Düz yürüyüşler, yüzme, düz zeminde bisiklet sürme, evde veya spor salonunda diz çevresi kaslarını güçlendiren egzersizler yapılması tavsiye edilir. Ancak, fazla çömelme içeren egzersizler, örneğin ağırlıklarla yapılan tam squat hareketi, yokuş yürüme veya yokuş bisiklet sürme gibi aktiviteler, diz kireçlenmesi olan bireyler için ağrıya ve kıkırdak üzerinde fazla yüke neden olduğu için önerilmez."

DİZ KİREÇLENMESİ NEDEN OLUR?

Diz kireçlenmesi, eklemleri kaplayan ve hareket kolaylığı sağlayan kıkırdak dokunun özelliğini kaybederek aşınması durumudur. Bu rahatsızlık, özellikle ileri yaşlarda daha sık görülmekte.

DİZ KİREÇLENMESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

• Basit ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar,

• Fizik tedavi ve egzersiz,

• Kilo verme,

• Dize binen yükü azaltma,

• Bitkisel kökenli kıkırdak güçlendirici ilaçlar ile semptomlar hafifletilebilir.

DİZ KİREÇLENMESİNE NE İYİ GELİR?

Diz kireçlenmesinde ağrı ve şişlik olduğunda, günde 2-3 kez 15-20 dakika süreyle soğuk uygulama yapmak ödem ve inflamasyonu azaltmak için faydalıdır. Sıcak uygulama önerilmez. Kaplıca tedavileri ise kronik ağrı döneminde ağrı kontrolü için yardımcı olabilir.

Dizlere, günlük aktiviteler sırasında vücut ağırlığının katları kadar yük biner. Bu nedenle, kilo almamak ve fazla kiloları vermek önemlidir. Ayrıca, dizlere fazla yük bindiren çömelme, dizler üzerine oturma, sık merdiven kullanma gibi hareketlerden kaçınmak gerekir. Diz, bacak, kalça ve bel kaslarının güçlendirilmesi ve ayakta duruş bozukluklarının düzeltilmesi veya uygun tabanlık ve ayakkabı kullanılması da önemli önlemler arasındadır.

KALÇA KİREÇLENMESİ NEDİR?

Kalça kireçlenmesi, özellikle femur başı olarak adlandırılan bölgede, kıkırdak dokunun aşınması veya yıpranmasıyla meydana gelir. Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıksa da, genç yaşlarda travma geçiren kişilerde de görülebilir.

KALÇA KİREÇLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Kalça eklem hareketleri sırasında ağrı,

• Kasığa vuran ağrı,

• Sağdan sola dönme, oturup kalkma gibi hareketler sırasında kalçada ve bacağa yayılan ağrı.

KALÇA KİREÇLENMESİNE NE İYİ GELİYOR?

Su içi egzersizleri ve kaplıca tedavileri, kalça kireçlenmesi için etkili yöntemlerdir. Uygun durumlarda, kalçaya ozon, hyaluronik asit, trombositten zengin plazma ve kortizon enjeksiyonları yapılabilir. İleri durumlarda cerrahi tedavi seçenekleri devreye girer.