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Yeni baba olan ünlü oyuncu 2 aylık kızı ile fotoğraf paylaştı

2020 yılında nikah masasına oturduğu Gupse Özay ile 2 ay önce ilk bebeklerine kavuşan Barış Arduç, sosyal medya hesabından kızının yüzünü göstermeden bir paylaşım yaptı. Fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:48
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2 ay önce baba olan oyuncu Barış Arduç, kızı ile fotoğraf paylaştı

Yeni baba olan ünlü oyuncu 2 aylık kızı ile fotoğraf paylaştı
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Rol aldıkları Deliha setinde tanışarak uzun yıllar aşk yaşayan Gupse Özay ile Barış Arduç çifti 2020 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift 2 ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Instagram'da 6,7 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, Jan Asya adını verdikleri kızıyla bir fotoğrafını yayınladı. Arduç'un kalp ve nazar boncuğu emojisiyle paylaştığı fotoğraf dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin paylaşımına Sarp Apak, Onur Büyüktopcu, Can Bonomo ve Arda Türkmen gibi birçok isimden de yorum geldi.

Eylül ayında baba olan Barış Arduç, Instagram hesabından kızıyla hastaneden çıkarken bir fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımı 700 bine yakın beğeni almıştı.

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