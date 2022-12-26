Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber

Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla annelik temposuna dair esprili bir paylaşıma imza atan Gupse Özay, bu defa çok farklı ve sevenlerini heyecanlandıracak bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Annelikle birlikte bir süre işlerine ara vermek zorunda kalan Gupse Özay, yaptığı paylaşımla arayı hızlı bir şekilde kapatacağını gösterdi. İki adet senaryo üzerinde birden çalıştığını açıklayan Gupse Özay şunları yazdı:

"İki adet senaryo arkamdaki iki koca tahtada yazılıyor evet. Neden? Çünkü ben beyaz tahtada çalışmayı çok severim. Bi'de of çok özledim. Sinema salonları bizi bekle az kaldı.... Not: Bi'de kız yan odada uyuyor."