26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber

Meslektaşı Barış Arduç ile olan evliliğinden eylül ayında bir kız çocuk sahibi olan Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 00:56
Takip Et

Eylül ayında anne olan Gupse Özaydan sevenlerine müjdeli haber

Gupse Özay'dan sevenlerine müjdeli haber
+
Aa
-

Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla annelik temposuna dair esprili bir paylaşıma imza atan Gupse Özay, bu defa çok farklı ve sevenlerini heyecanlandıracak bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Annelikle birlikte bir süre işlerine ara vermek zorunda kalan Gupse Özay, yaptığı paylaşımla arayı hızlı bir şekilde kapatacağını gösterdi. İki adet senaryo üzerinde birden çalıştığını açıklayan Gupse Özay şunları yazdı:

"İki adet senaryo arkamdaki iki koca tahtada yazılıyor evet. Neden? Çünkü ben beyaz tahtada çalışmayı çok severim. Bi'de of çok özledim. Sinema salonları bizi bekle az kaldı.... Not: Bi'de kız yan odada uyuyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KACAK YAPIYA RUHSAT NASIL ÇIKAR VERGI LEVHASI NASIL VERILİR VERGI NASIL ÖDEMELERI NASIL
26.12.2022 01:25
TARIKATLAR CEMAATCILER DERNEK VE MEDRESELERIN VERGİ LEVHASI RUSSATI NE AMAÇLA VERILİYOR? VERGİ KAÇIRIYORLARMI? VERGIDEN MUAF TUTULDULARMI?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
2
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
5
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
6
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
7
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.