2 bin yıllık baraj kalıntıları turizme kazandırılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil olan Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kazı başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, Aizanoi Antik Kenti'nin yaklaşık 4 kilometre güneyinde yer alan barajın 2 bin yıl önce inşa edildiğini belirtti.

Coşkun, "İnsanoğlunun günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesinde barajlar inşa etmeye başladığını biliyoruz. Anadolu'ya bakacak olursak Hitit ve Urartu uygarlıklarında da barajlar var. Roma İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşabilmiş Anadolu'da 5 baraj yapısı söz konusu. Bunlardan en iyi korunmuş örneklerden biri de Aizanoi'de yer alıyor." diye konuştu.