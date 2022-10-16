Bir salgın bitmeden diğeri başladı, Ebola hızla yayılıyor

Uganda'da 20 Eylül'de ilan edilen Ebola salgını hızla yayılmayı sürdürüyor. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni bir açıklama yaparak, ibadet ve eğlence yerlerinin kapatıldığını duyurdu şunları söyledi:

“Mubende ile Kassanda bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki bölgeye 21 gün boyunca giriş çıkış yasağı getirildi. Bunlar, Ebola'nın yayılmasını kontrol altına almak için getirilen geçici tedbirler. Salgını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için hepimiz yetkililerle işbirliği yapıyoruz."

"660 EBOLALI TAKİP ALTINDA "

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dan da bir açıklama geldi. Açıklamada, “Ebola salgınında can kaybının 39. Şu anda 660'tan fazla kişi aktif takip altında. Şimdi birincil odak noktamız, komşu bölgelere ve ülkelere yayılmasını durdurmak için Uganda Hükümetini bu salgını hızla kontrol altına alabilmesi için desteklemektir” denildi.

İHA