16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bir salgın bitmeden diğeri başladı, Ebola hızla yayılıyor

Bir salgın bitmeden diğeri başladı, Ebola hızla yayılıyor

Uganda’da devam eden Ebola salgınının başkent Kampala’ya sıçramasının ardından Mubende ve Kassanda bölgelerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 15:53
Takip Et

2 bölgede Ebola nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bir salgın bitmeden diğeri başladı, Ebola hızla yayılıyor
+
Aa
-

Uganda'da 20 Eylül'de ilan edilen Ebola salgını hızla yayılmayı sürdürüyor. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni bir açıklama yaparak, ibadet ve eğlence yerlerinin kapatıldığını duyurdu şunları söyledi:

“Mubende ile Kassanda bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki bölgeye 21 gün boyunca giriş çıkış yasağı getirildi. Bunlar, Ebola'nın yayılmasını kontrol altına almak için getirilen geçici tedbirler. Salgını mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için hepimiz yetkililerle işbirliği yapıyoruz."

"660 EBOLALI TAKİP ALTINDA "

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dan da bir açıklama geldi. Açıklamada, “Ebola salgınında can kaybının 39. Şu anda 660'tan fazla kişi aktif takip altında. Şimdi birincil odak noktamız, komşu bölgelere ve ülkelere yayılmasını durdurmak için Uganda Hükümetini bu salgını hızla kontrol altına alabilmesi için desteklemektir” denildi.

 

İHA

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
3
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
4
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
5
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
6
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
7
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿CHP’li vekilden KYK borçlarının silinmesiyle ilgili açıklama
﻿CHP’li vekilden KYK borçlarının silinmesiyle ilgili açıklama
﻿CHP’li vekilden KYK borçlarının silinmesiyle ilgili açıklama
﻿Bodrumspor fırtınası: Erzurumspor da durduramadı
﻿Bodrumspor fırtınası: Erzurumspor da durduramadı
﻿Bodrumspor fırtınası: Erzurumspor da durduramadı
﻿Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat
﻿Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat
﻿Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.