2 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
2 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Zeytinburnu’nda 2 gündür kendisinden haber alınamadığı belirtilen yabancı uyruklu şahıs, ekiplerce evinde ölü bulundu.

Olay dün saat 17.00’ da Zeytinburnu Çırpıcı Yolu B Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşları, yabancı uyruklu 31 yaşındaki Esad Aladalbe’den 2 gün boyunca haber alamadı.

Durumundan endişelenen arkadaşları Esad Aladalbe’nin evine gelip, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişinin cansız bedeni yatakta hareketsiz halde yatarken buldu.

aw141228-02.jpgAladalbe’nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

“POLİSLER, KOÇBAŞI İLE KAPIYI AÇTILAR”

Mahalle sakinlerinden Birol Bayram olayla ilgili, “Ölen kişiye Cuma gününden beri ulaşamamışlar. İş yeri sahipleri, dün kapısını çalmışlar, ulaşamamışlar. Polisler, koçbaşı ile kapıyı açtılar, iddiaya göre arkadaş kalp krizi geçirip ölmüş. 9 yıldır da burada yaşıyormuş. Herhangi bir sıkıntısı da yokmuş. Yabancı uyruklu biri, ailesine bakıyormuş. Dün savcı geldi, arkadaşın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Daha önce görmüştüm, merhabamız vardı” açıklamasında bulundu.

Esad Aladalbe’nin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak..

Son Haberler
Antalya’da yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Gündem
Antalya’da yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İstanbul'da bağımsız aday mı oluyor Gündem
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İstanbul'da bağımsız aday mı oluyor
Mehmetçik Erzincan'da maden sahasına indi. Arama kurtarma çalışmalarına tam destek veriliyor Gündem
Mehmetçik Erzincan'da maden sahasına indi. Arama kurtarma çalışmalarına tam destek veriliyor
Kahve fincanını tükürükle temizleyen şahıs serbest bırakıldı Gündem
Kahve fincanını tükürükle temizleyen şahıs serbest bırakıldı
Bankalarda yeni dönem başlıyor. Artık bu işlemleri yapamayacaksınız. Emekliler isyanda Gündem
Bankalarda yeni dönem başlıyor. Artık bu işlemleri yapamayacaksınız. Emekliler isyanda
Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekoru kıramadı. Tuş oldu Spor
Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekoru kıramadı. Tuş oldu
Erzincan eski Başsavcısı İlhan Cihaner yaşanan maden faciasını yorumladı. FETÖ kumpasıyla tutuklanmıştı Gündem
Erzincan eski Başsavcısı İlhan Cihaner yaşanan maden faciasını yorumladı. FETÖ kumpasıyla tutuklanmıştı