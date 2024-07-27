New York borsası günü yükselişle kapattı

Düzenleme: Kaynak: AA
New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası, ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gitme beklentilerini artırmasıyla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

ow Jones endeksi kapanışta 650 puanın üzerinde artış gösterdi ve yüzde 1,64 değer kazanarak 40.589,34 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,11 artışla 5.459,10 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,05 kazançla 17.361,70 puana çıktı.

ABD'de açıklanan veriler yatırımcılar tarafından dikkatle incelendi ve borsa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Haziran ayında kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,5 artış yaşadı.

Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 olarak belirlendi. Bu oranlar, beklentilerle uyumlu bir artışı işaret ediyor. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayıs ayında da yıllık yüzde 2,6 artış göstermişti.

Analistler, bu verilerin, Fed’in enflasyonu yönetirken ekonomiye zarar vermemesi için cesaret verici olduğunu ve eylül ayında faiz indirimine gitme beklentilerini güçlendirdiğini belirtti.

Michigan Üniversitesi'nin temmuz ayında açıkladığı tüketici güven endeksi 66,4 olarak revize edildi. Ancak, bu rakam, bir önceki aya göre 1,8 puanlık bir azalmayı ve 8 ayın en düşük seviyesini gösterdi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 3'ten yüzde 2,9'a düştü, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3'te kaldı.

Kurumsal tarafta, 3M'in ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve yıl için öngörülerini artırmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 23 değer kazandı. Analistler, gelecek hafta Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararlar ve teknoloji devlerinin bilançolarının piyasaların odak noktası olacağını ifade etti.

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