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  • Uğur Dündar'dan flaş iddia. 2 hakemin kariyerinin bittiğini açıkladı

Uğur Dündar'dan flaş iddia. 2 hakemin kariyerinin bittiğini açıkladı

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 17:10
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2 hakemin kariyerinin bittiğini açıkladı. Uğur Dündar'dan flaş iddia

Uğur Dündar'dan flaş iddia. 2 hakemin kariyerinin bittiğini açıkladı
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Sivasspor-Galatasaray maçının ardından gündem olan hakemler Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için sosyal medya hesabından flaş bir iddiada bulundu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

"MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar’ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!..”

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abartmayın
1.01.2023 17:24
Ne kadar büyüttüler bu olayı sanki ilk kez oluyor hakem hatası  
 
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