Uğur Dündar'dan flaş iddia. 2 hakemin kariyerinin bittiğini açıkladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Sivasspor-Galatasaray maçının ardından gündem olan hakemler Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp için sosyal medya hesabından flaş bir iddiada bulundu.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
"MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar’ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!..”
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