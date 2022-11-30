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Uğur Dündar'dan Atatürk Stadı açıklaması. İsim değişikliği için tarih verdi

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Atatürk Stadı isminin verilmesi kararı gündemdeki yerini korurken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:32
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İsim değişikliği için tarih verdi. Uğur Dündar'dan Atatürk Stadı açıklaması

Uğur Dündar'dan Atatürk Stadı açıklaması. İsim değişikliği için tarih verdi
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Dündar, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularına yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde 1907 Derneği, 30. yılını kutladı. Derneğin kurucuları Mustafa Koç ve Ali Koç. Fenerbahçe'ye gerçekten çok gönül vermiş isimler. Saygın iş insanlarından oluşan bir üye portföyüne de sahipler. 30. yıl kutlanırken, başkanı Rıfat Perahya 100. yılda stadyumumuzun adının Atatürk Stadyumu olarak yeniden değerlendirilmesinin çok yararlı olacağını bir öneri olarak dile getirdi. Bunun üzerine bir sürü saçma sapan komple teorisi ortaya atıldı. Ama çok büyük bir destek geldi. O gece ilk kez dile getirilmiş bir söylem değil. Daha önce Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da önerilmiş.

Bu yıl, 100. yıl olduğundan herhalde en uygun zamanlama bu yıl olacaktır diye düşünüyorlar. Bunun da 29 Ekim'de yapılmasının genel kurul kararıyla, yani bütün Fenerbahçelilerin oyuyla, desteğiyle kararlaştırılmasının çok yerinde olacağını değerlendiriyorlar. Ama 29 Ekim'de mi, 23 Nisan'da mı, 19 Mayıs'ta mı olur? Ben 23 Nisan'da olursa da çok sevinirim. Ne kadar önce olursa o kadar iyi olur. Çok yakışır Fenerbahçe'ye. Muazzam destek var. Galatasaraylılardan, Beşiktaşlılardan, Trabzonlulardan destek geliyor"

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1950
30.11.2022 10:15
Bu da Atatürk ismini yaşatmak değil, ondan fayda sağlamak, değirmen sele gitmiş, şakşak’ı aramak gibi bir şey, Atatürk’ü yok etmişiz, Atatürk’ün askeriyiz, yahu tsk bile terk etmiş, çok acı  
 
Gökhan İrhan
30.11.2022 10:02
Helal olsun bir Trabzonlu olarak sizi kutluyorum  
 
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