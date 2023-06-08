2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Bursa’da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ev kullanılmaz hale geldi.

2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

İHA’nın haberine göre, yangın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Dik Çeşme Sokak üzerinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler durum üzerine olayı 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.

Kısa sürede evi saran alevleri olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alabildi. Alevlerin sardığı evin kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri ahşap binaya madde bağımlılarının girip çıktığını belirterek, "Millet buraya girip çıkanlardan bıkmıştı. Yangın çıktı. Böyle olacağı belliydi" dediler.

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