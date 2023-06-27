2 katlı bina alev alev yandı

Fatih’te 2 katlı boş binada yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı

2 katlı bina alev alev yandı

İHA’nın haberine göre, yangın saat 04.30 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi'nde iki katlı boş binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevlerin tüm binayı sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin paniğe kapıldığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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