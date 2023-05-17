2 katlı binada çıkan yangın panik yarattı

Eyüpsultan’da 2 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

2 katlı binada çıkan yangın panik yarattı

İHA’nın haberine göre, yangın, saat 05:30 sıralarında Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Kumru Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

Alevlerin yükseldiği yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

aw892670-02.jpg

aw892670-01.jpg

aw892670-03.jpg

aw892670-04.jpg

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti Spor
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı Siyaset
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti Dünya
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti Güncel
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti
Görevinden istifa eden CHP’li Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu. O gece bir hata yapmadık Siyaset
Görevinden istifa eden CHP’li Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu. O gece bir hata yapmadık