Ankaragücü 33 yıldır hasret

Kaynak: AA
Ankaragücü 33 yıldır hasret
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Beşiktaş'ı eleyerek, 33 yıl sonra bu organizasyonda finale çıkmak istiyor.

Tüpraş Stadı'nda yarın saat 20.30'da rakibine konuk olacak sarı-lacivertliler, evindeki ilk maçta 0-0'lık sonuçla sahadan ayrılmıştı.

Geçen sezon da kupada yarı final oynayan, final heyecanını ise son olarak 1990-1991 sezonunda yaşayan başkent ekibi, 33 yıllık hasreti de sonlandırmaya çalışacak. MKE Ankaragücü, 1990-1991 sezonunda İzmir'de oynanan finalde Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.

KUPAYI 2 KEZ KAZANDI, 5 FİNAL OYNADI
MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda daha önce 5 kez final oynayıp 2 kez kazandı.

Kupayı 1971-1972'de Altay'a, 1980-1981'de ise Boluspor'a üstünlük kurarak kazanan MKE Ankaragücü, 1972-1973, 1981-1982 ve 1990-1991'de Galatasaray'a finalde kaybetti.

BEŞİKTAŞ'I 22 YILDIR DEPLASMANDA YENEMİYOR
MKE Ankaragücü, finale kalma mücadelesi vereceği Beşiktaş'ı 22 yıldır deplasmanda yenemiyor.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la deplasmanda oynadığı 17 maçı da kazanamadı. Bu 17 müsabakanın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

KUPADA 12. EŞLEŞME
MKE Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936 yılından bu yana yaşanan rekabette Türkiye Kupası'nda 11. kez eşleşti.

Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü yapıldı. Eleme usulü olan eşleşmelerde taraflar 4'er kez tur atladı. Grup aşamasında da iki kez karşılaşan taraflardan Beşiktaş bir maçı kazanırken, diğer mücadele ise berabere bitti.

GEÇEN YIL ANKARAGÜCÜ TUR ATLAMIŞTI
MKE Ankaragücü, geçen sezon son 16 turunda eşleştiği Beşiktaş'ı kupanın dışına itmişti.

Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 4-3 yenerek tur atlamıştı.

BU SEZON 4. MAÇ
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Ankara'daki lig maçı 1-1 berabere tamamlanırken, kupadaki mücadele ise 0-0 sonuçlandı. İstanbul'da geçen ay oynanan lig maçını ise Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

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