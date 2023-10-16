2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförünün yargılanmasına başlandı

Bahçelievler’de İETT şoförü Sefer Baldan’ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölmesine neden olduğu kazaya ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Baldan, “Bir anda gözlerimin kararmasıyla hakimiyetimi kaybettim. Yolcu almak için otobüs durağına yaklaşıyordum. Olay anını hatırlamıyorum” dedi.

Bahçelievler’de 2 Şubat’ta İETT şoförü Sefer Baldan, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına dalmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralanmıştı. Baldan’ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sefer Baldan hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunması sorulan sanık Baldan, “Ben 30 yıllık şoförüm, hiçbir zaman adli sicil kaydım bile olmadı. İETT’ye bağlı özel halk otobüsünde şoförüm. Biz 1 gün çalışır, 1 gün dinleniriz. Tansiyon hastası olmam sebebiyle günlük ilaçlarımı kullanıyorum. Olay günü de ilaçlarımı içtim. Bir anda gözlerimin kararmasıyla hakimiyetimi kaybettim. Yolcu almak için otobüs durağına yaklaşıyordum. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Olay anını hatırlamıyorum. O saate kadar her şey normaldi. Mola saatlerinde de olumsuz herhangi bir şey yaşamadım. Seyir halindeyken elimize telefon almak yasaktır, bu sebeple telefona bağlı kulaklık kullanırız. Otobüs içindeki kamera görüntülerinde de bu görülecektir. Kullandığım arabada herhangi bir arıza yoktu. Adli kontrol şartıyla bile olsa tahliyeme karar verilmesini talep ederim” dedi.

Hayatını kaybeden Hikmet Kaya’nın eşi Rıza Kaya ise, “Ne diyeyim? Görmedim ben, bilgim yok. Kaza anında orada değildim. Maktul Hikmet Kaya eşim olur. Şikayetçiyim şoförden” şeklinde beyanda bulundu.

ŞOFÖR ŞOKA GİRDİ

Kazada hayatını kaybeden Ahmad Rzayev’in arkadaşı İbrahim Ethem Şekerli ise, “Ahmad benim arkadaşım. Evimize gitmek için Bahçelievler D100 yan yol sokaktaki otobüs durağına gittik. Otobüse binecektik. Bu sırada arka taraftan bir bağırtı geldi. Sanığın kullandığı otobüsün bir tekeri kaldırımın üzerindeydi. Bize doğru geldiğini gördüm. Otobüs bekleyenler ile beraber ileri doğru koşarak uzaklaşmak istedik. Ahmad benim hemen arkamdaydı. Arkama ben bir anlık baktım. Çok hızlı geliyordu araba. Arada mesafe az olduğu için ben sağ tarafa atladım. Otobüs durağının demirine çarparak kalça ve bacak kısmımdan yaralandım. Ben şoföre baktığımda şok halinde gördüm. Benim kemik kırığım ve ciddi bir yaralanmam olmadı. Şikayetçiyim” dedi.

Diğer müştekiler de olay nedeniyle şikayetçi olduklarını beyan etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan’ın İETT’ye ait 97 numaralı otobüs ile seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın’a çarptığı belirtilmişti. Müşteki İbrahim Şekerli’nin ise otobüsün çarpacağını fark edip yan tarafa doğru atlaması sonucu yaralandığı iddianamede kaydedilmişti. Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev’in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, ifadesine yer verilen İETT şoförü Baldan, olay sırasında bir anda gözlerinin karardığını söyleyerek, “Gözlerimi açtığımda olay bitmişti. Normalde tansiyon ilacı kullanıyorum ama olay günü kullanmadım. Kaza sırasında uyumuyordum” demişti.

Otobüs içerisinde bulunan görgü tanıkları ise iddianamede yer verilen beyanlarında Sefer Baldan’ın uyukladığını bu nedenle kazanın gerçekleştiğini söylemişti. İddianamede otobüs içindeki kamera görüntülerinden de Baldan’ın uyuduğunun net bir şekilde görüldüğü ifade edilmişti. Otobüste yapılan incelemede ise fren sisteminde herhangi bir arızanın tespit edilmediği iddianamede aktarılmıştı. Sefer Baldan’ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip durakta bekleyenlere çarptığı iddianamede açıklanarak ‘taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.