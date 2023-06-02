2 okul müdürüyle ilgili flaş gelişme: 'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kız istismar edilmişti

Konya’da lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız' diyerek kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada tutuklanan okul müdürleri Harun Avcu (57) ile Asuman Sahar Koleri'nin (48), Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü idari soruşturma kapsamında memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.

2 okul müdürüyle ilgili flaş gelişme: 'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kız istismar edilmişti

Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. G.A. ile aynı okulda okuyan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal'ın tacize uğradığını belirterek şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı da olan K.K., ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi. Soruşturma kapsamında; yeni deliller ışığında dini nikah kıyan okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü olan Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. içinse 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürleri hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 hafta önce Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nca memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.

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(Kaynak: DHA)

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