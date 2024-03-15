2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Halfeti-Birecik yolunun 4'üncü kilometresinde gerçekleşti. Yaşar Patli (29) idaresindeki 34 FBG 754 plakalı otomobil ile Ziya A. idaresindeki 34 KF 0928 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaşar Patli kaza yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer otomobil sürücüsü Ziya A. ile Patli'nin eşi Neval Patli ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.