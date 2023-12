2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

İzmir’de yaşayan C. T. Sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan’la tanıştı ve 8 Mart 2021 tarihinde çocuğuyla Ercan’ın Uşak’ta bulunan evine yerleşti. 1 ay sonra 2 yaşındaki oğlunu baygın bir şekilde bulan ve hemen hastaneye götüren C.T., oğlunun darp edildiğini ve cinsel istismara uğradığını öğrendi. C. T.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ercan daha sonra tutuklandı ve hakkında 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. C. T. Hakkında ise suçu bildirmemekten 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçen haziran ayında, Uşak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yaşar Ercan’a cinsel istismar suçundan 36 yıl, eziyet suçundan ise 5,5 yıl hapis cezası verilirken C.T.’ye suçu bildirmemekten 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek hükmün geri bırakılmasına karar verildi.

DAVA TEKRAR GÖRÜLDÜ

Sanıkların itirazı sebebiyle istinafa taşınan dosya, Uşak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderildi ve sanık Yaşar Ercan yeniden hakim karşısına çıktı. Tekrar görülen mahkemeye Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları da katıldı.

Yaşar Ercan, 'bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal etmek suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılırken suçu cebir ve tehdit ile işlediği gerekçesiyle cezası 40, 5 yıla çevrildi. Eziyet suçundan 5, 5 yıl, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 6 yıl hapis cezası aldı. Yaşar Ercan toplamda 65, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.