2 yaşındaki çocuk cinsel istismar iddiasıyla yoğun bakımda. Allah belanı versin

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde annesinin emanet ettiği 2 yaşındaki çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

2 yaşındaki çocuk cinsel istismar iddiasıyla yoğun bakımda. Allah belanı versin

(İHA) Olay, Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. 18 Mayıs günü önceden tanıştığı M.Ö. adlı kadının evine giden F.S. geceyi birlikte geçirdi. Ertesi gün anne M.Ö. yanına 8 yaşındaki kızını alarak markete gitti.

İddiaya göre, bu sırada evde 2 yaşındaki kızları N.Ö. ise telefondan video izlerken F.S. küçük kıza nitelikli cinsel saldırıda bulundu.

Küçük kız bayılınca kendine gelmesi için başını defalarca duvara vurdu. Yaşananların ardından küçük kız bayılınca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Hastaneye de gelen F.S., bebeğin "Nöbet geçirdiğini" söyledi. Doktor kontrolü sonrasında F.S. tarafından kızın nitelikli cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkınca yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesinde küçük kıza yaptıklarını ve tüm suçunu itiraf eden F.S. "Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürmeye Teşebbüs", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan anne M.Ö. ile olayda bağlantısı olduğu iddia edilen M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

8 yaşındaki kız çocuğu ise devlet tarafından koruma altına alındı. 2 yaşındaki N.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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