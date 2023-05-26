2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar olayında anne cezaevinde kolonya ile yakıldı

Zonguldak’ta 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında tutuklanan anne Meryem Ö.'yü mahkumlar üzerine kolonya dökerek yaktı.

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar olayında anne cezaevinde kolonya ile yakıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 18 Mayıs'ta, Furkan Sevinç (25) adlı erkeğin, evde yalnız kaldıkları sırada cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki N.N.Ö. bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Sevinç, ifadesinde suçlamaları kabul ettikten sonra tutuklanmıştı.

Ayrıca gözaltına alınan anne M.Ö. ile M.G. Ö.C. ve C.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

ANNE CEZAEVİNDE KOLONYA İLE YAKILDI

Duvar'ın haberine göre 2 yaşındaki bebeğe istismar edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevi'ne gönderilen anne Meryem Ö., dün kaldığı koğuştaki mahkumların üzerine kolonya dökülüp ateşe vermesi sonucu yaralandı.

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Yüzü ve vücudu yanan Meryem Ö., tedavi edildikten sonra cezaevine geri gönderildi.

ZANLILARDAN 1’İ ÖLDÜ

Öte yandan olaya karıştığı iddia edilen ve kaçtıkları İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve A.G., polis ekipleri tarafından Zonguldak'a götürüldükleri sırada TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ekip otosundan atladı. Şüphelilerden M.S. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti, A.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekip otosundaki 2 polis ve 1 bekçi, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

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