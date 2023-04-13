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Gerard Depardieu 13 kadın tarafından cinsel tacizle suçlanıyor

Altın Küre Ödüllü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, 13 kadın tarafından cinsel saldırı iddiasıyla suçlanıyor. Oyuncu kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:40
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Gerard Depardieu'ya 13 kadından cinsel taciz suçlaması

Gerard Depardieu 13 kadın tarafından cinsel tacizle suçlanıyor
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Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya geldi. Fransa'da 13 kadın, oyuncunun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Taciz vakalarının son yirmi yılda film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldiği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gerard Depardieu’nun avukatı, 74 yaşındaki oyuncunun suçlamaları reddettiğini söyledi. Oyuncu hakkında yaklaşık iki yıl önce de tecavüz iddiası ortaya atılmıştı. Depardieu, suçlamaları reddetmişti. 13 kadın henüz konuyla ilgili yasal girişimde bulunmadı.

Gerard Depardieu 2013'te zenginlerden daha fazla vergi alınmasına ilişkin yasaya tepki olarak ülkesini terk edip Rus vatandaşlığına geçmişti.
 

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