Gerard Depardieu 13 kadın tarafından cinsel tacizle suçlanıyor

Asterix ve Oburisk Sezar'a Karşı filmiyle tanınan ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya geldi. Fransa'da 13 kadın, oyuncunun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Taciz vakalarının son yirmi yılda film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldiği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gerard Depardieu’nun avukatı, 74 yaşındaki oyuncunun suçlamaları reddettiğini söyledi. Oyuncu hakkında yaklaşık iki yıl önce de tecavüz iddiası ortaya atılmıştı. Depardieu, suçlamaları reddetmişti. 13 kadın henüz konuyla ilgili yasal girişimde bulunmadı.



Gerard Depardieu 2013'te zenginlerden daha fazla vergi alınmasına ilişkin yasaya tepki olarak ülkesini terk edip Rus vatandaşlığına geçmişti.

