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Lavabolardaki gizli tehlike kan dondurdu

Lavabo ve borulardaki gizli tehlikeyi araştırmacılar inceledi. Boruların maya ve küfle dolu olduğu ve çok sayıda mantar bulunduğu tespit edildi. 2 sene önce ölen iki yaşındaki Awaab Ishak'ın, dairesinde küfe maruz kalması sonucu vefat ettiği tespit edilmişti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:14
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2 yaşındaki çocuk ölmüştü. Lavabolardaki gizli tehlike kan dondurdu.

Lavabolardaki gizli tehlike kan dondurdu
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Independent Türkçe'nin haberine göre, Birleşik Krallık'taki Reading Üniversitesi'nden araştırmacılar, lavabo ve borulardaki gizli tehlikeyi inceledi. Reading Üniversitesi'ndeki 250'den fazla lavabonun analiz edildiği araştırma, buraların maya ve küfle dolu olduğunu gösterdi. Ayrıca çok sayıda mantar tespit edildi.

Araştırmacılar önce numune toplayıp lavabolarla ilgili bilgileri derledi. Bilgiler arasında konumu, kullanım amacı ve hangi cinsiyetin kullandığı gibi maddeler var.
Numunelerden çıkarılan DNA analiz edildi. Lavabolarda 375 mantar cinsinin olduğu küf ormanların bulunduğu görüldü. Farklı lavabolardaki mantar topluluklarının birbirine son derece benzediği tespit edildi.

Araştırma ekibi, lavabo ve borularda sadece mikropların olmadığını, küf, maya ve diğer mantar türlerinin bulunduğunun ortaya koyduklarını bildirdi. Bunun, insanları hasta edebilecek türleri barındırdığı ve yayılmasını sağladığı vurgulandı.

Lavabolarda yaşayan mantar türlerinin yüksek sıcaklıklara düşük PH'ye dayanıklı olduğu belirlendi. Bazı türlerin, sabundaki deterjanı besin kanyağı olarak kullandığı da tespit edildi.

Araştırmayı yöneten Dr. Soon Gweon şöyle konuştu:

"Zamanımızın yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçirdiğimiz için evlerimizde ve işyerlerimizde mantarlara maruz kalıyoruz. Çoğu insan için bu bir problem değil. Ancak bazı mantar türleri, bağışıklığı baskılanmış kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir."

Lavabo ve borulardaki mantarların şimdiye kadar göz ardı edildiğini savunan Gweon, fusaryum gibi bazı patojenlerin bağışıklığı baskılanmış kişileri lavabolarda hasta edebileceğinin altını çizdi.

Lavabo giderlerinde gizlenen mantarlar arasında, birçok sağlık sorununun potansiyel bir tetikleyicisi olmasıyla kötü bir üne sahip olan siyah küfler de yer alıyor. Siyah küfe maruz kalmak ölümcül bile olabiliyor.

Örneğin BK'de 2020'de hayatını kaybeden iki yaşındaki Awaab Ishak'ın, ailesinin Rochdale'deki dairesinde küfe maruz kalması sonucu öldüğü sonucuna varılmıştı.

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