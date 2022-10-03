Bu yöntemi uygulamıyorsanız klozetiniz mikrop yuvası olabilir! Tuvaleti temizlerken o adımı atlıyorsanız

Evin her bir köşesini özenle temizlemek gerekse de söz konusu tuvaletler olunca durum ciddileşiyor. Klozetlerinizi doğru yöntemlerle mikropların barınamayacağı şekilde temizlemeniz büyük önem taşıyor. Yoksa hijyenden uzak ve sararmış klozetler sağlığınızı tehdit edebiliyor. Üstelik bu durum, kirli görüntüsüyle kötü bir etki de yaratıyor. İşte, klozetlerinizi tertemiz yapmanızı sağlayacak o yöntemler!

KLOZET TEMİZLİĞİ İÇİN NE GEREKİR?

Tuvaletler, en çok mikrop barınan alanların başında geliyor. Bu nedenle klozetleri her zaman derinlemesine temizlemek gerekiyor. Klozet temizliğinde klozetin iç ve dış kısımlarının yanı sıra klozet kapağını da büyük bir özenle kirlerden arındırmak önem arz ediyor. Bunun için kullanmanız gereken bazı malzemeler var.

- Öncelikle çamaşır suyu, klozet temizliğinin olmazsa olmazı. Bu sayede klozetin içerisinde bulunan bakterilerle mikropları yok edebilirsiniz.

- Temizlik için kaliteli ve sağlam bir tuvalet fırçası kullanmanız da çok önemli. Bunun için eskiyen ve yıpranan tuvalet fırçalarını yenileriyle değiştirmeniz gerekir.

- Klozetin her kısmı için tek bir fırça kullanamayacağınız için ayrı bir fırça ya da sert bir sünger de edinmelisiniz.

- Temizlik sonrası için opsiyonel olarak tuvalet kokusu alabilirsiniz.

KLOZET TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

- Temizliğe çamaşır suyunu klozete dökerek başlayın.

- Tuvalet fırçasıyla da çamaşır suyunu her noktaya ulaştırın.

- Bu işlemi yaptıktan sonra klozetin kapağını kapatın. Beş dakika sonra sifonu birkaç defa çekin.

- Sıra klozet kapağına geldi! Klozet kapağını sökmek için klozetin altındaki kelebek somunlarını çıkarın.

- Sonrasında klozet kapağına da çamaşır suyunu dökün ve kapağı sert bir sünger ile ovalayın.

- İşlemi durulama yaparak tamamlayın.

Bu yöntemler ile klozetteki tüm kirleri ve kireç artıklarını giderebilirsiniz. Klozet temizliğini bitirdikten sonra tuvaletteki ferahlığı korumak için tuvalet kokusu kullanabilirsiniz. Böylece tuvaletin hijyenik olmasının yanı sıra mis gibi kokmasını da sağlayabilirsiniz.