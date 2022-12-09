Mutfağınızdaki mikrop riskine dikkat. Her evde bulunuyor adeta tehlike saçıyor

tv100’ün haberine göre; Mutfakların sembolü haline gelen sarı bezlerin mikrop yuvası olduğu ortaya çıktı. Evde çocuğu ve bebeği olanların daha dikkat etmesi gereken sarı bezler hakkında bilinmeyenler...

Mutfağınızı temizlemek isterken daha çok kirleten sarı bezler sarı bezlerden kurtulmanızın gerekliliği vurgulandı. Eğer beziniz bu duruma geldiyse derhal çöpe atmanızın gerekliliği bildirildi.

PEKİ BEZLER HANGİ DURUMDAYSA KULLANILMAMALIDIR?

Sürekli olarak ıslak ve nemli olan bezler bir süre sonra kokmaya başlayacak. Bu duruma gelince temiz sanıp mutfağınızı temizlediğiniz bezler iğrenç bir hal alacaktır. Bu nedenle bezlerinizi sık sık değiştirmeye ve ıslak bırakmamaya özen gösterin.

Islak zemine daha çok yapışan mikroplar kolayca üreyebiliyorlar. Sıcak suyla yıkanan bezler öylece sıkılıp bir kenara atılınca adeta mikrop yuvası oluyor. Bu yüzden mümkün oldukça bezlerinize özen göstermeye dikkat edin. Bezleriniz ıslak kalmaması için bir yere asın ve kurutun. Çünkü sarı bezler, çoğu insanın bildiğinin aksine tek kullanımlıktır. Bir kez kullandıktan sonra bir daha kullanmadan çöpe atmanız gerekir. Fakat genellikle sarı bezler defalarca kullanılır. Aynı zamanda petrol türevi olduğu için doğaya da zarar verir.

SARI BEZ YERİNE NE KULLANILABİLİR?

Sarı bez yerine daha sağlıklı ve temiz bir alternatif bulunuyor. Mikrofiber bezleri tercih edebilirsiniz. Çünkü bu bezler hem daha uzun ömürlü olurken, hem de temizlik için en iyisidir. Sarı bez gibi iz bırakmayacağı için de evin temizliğini daha kolay hale getirir. Mikrofiber bezler, sarı bezlere kıyasla makinede yıkanabildiği için daha uzun süre kullanım şansı verir. Böylece hem atık çıkarmayarak doğaya iyilik etmiş olursunuz hem de ev ekonomisine büyük katkı sağlayabilirsiniz.