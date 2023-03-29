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2 yaşındaki kızını öldürüp evi ateşe veren anneden kan donduran itiraf

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Hilal Aydın (40), kızı Zeynep Aydın'ı (2) boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçtı. Evde uyuyan eşi Mehmet Aydın alevlerden kurtulurken, Hilal Aydın polise teslim oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:09
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2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi

2 yaşındaki kızını öldürüp evi ateşe veren anneden kan donduran itiraf
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DHA’nın haberine göre, olay saat 03.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 360 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binadan yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Evde uyuyan Mehmet Aydın'ı (53) kurtarıp, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren itfaiye ekipleri, Zeynep Aydın'ın cesedi ile karşılaştı.

Küçük kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Aydın da polis merkezine götürüldü.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Yangın sırasında adreste olmadığı belirlenen anne Hilal Aydın ise polis merkezine gidip, Zeynep'i gece yatağında uyuduğu sırada boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verip, kaçtığını itiraf etti.

Hilal Aydın'ın polisteki ifadesinde; eşi Mehmet Aydın tarafından fuhşa zorlandığı iddiasıyla kızını öldürüp, yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Hilal Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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