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Annenin cinneti! Ormanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Adana’da 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur’u tabancayla öldürdükten sonra kendi başına da ateşleyip yaşamına son verdi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:26
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Adana’da annenin cinneti. 23 yaşındaki Eylül Yıldırım ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur’u tabancayla öldürüp intihar etti

Annenin cinneti! Ormanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
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Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşamayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı.

Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam ormana gitti.

Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi.

Ormanda bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü.

Yıldırım’ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Kaynak: DHA)

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Reisim Atatürk
26.09.2022 17:46
Çok üzücü bir haber, Allah her ikisine de rahmet eylesin. Millet tam bir cinnet ve çılgınlık halinde. Nereye baksan cinayet, yaralama, darp, kavga, hayatından bezmiş barut gibi insanlar görüyorsun.  
 
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