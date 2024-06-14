Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
20 bin öğretmen ataması hakkında konuşan Bakan Tekin, "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
20 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman?
"Sözlü sınav süreci tamamlandığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre gerekli güvenlik soruşturmaları yapılacak."
"Bu süreç tamamlandığında, atamaları gerçekleştirip öğretmenleri ailemize katacağız. 20 bin öğretmenin ataması için ilgili birimlerden yanıtlarımızı almış olacağız. Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğer yetişmezse, tamamladığımız noktadan itibaren sürece devam edeceğiz."
Engelli Öğretmenlerin Atanması
"Engelli öğretmenlerin atanması sürecini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütüyor. Bu bakanlık, kendilerine tahsis edilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyor."
"Bize de bu kadro tahsis edilecek. Süreç tamamlandığında engelli öğretmen adaylarının atama sürecini duyuracağız. Şu an bu konuda sayı bekliyoruz."
Bakan Tekin, öğretmen atamaları konusunda sürecin en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Engelli öğretmen atamaları için de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadro tahsisi beklediklerini ifade etti.