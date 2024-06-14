20 bin öğretmen ataması ne zaman?

20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Kaynak: Haber Merkezi

20 bin öğretmen ataması ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz" dedi. Peki, 2024 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

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20 bin öğretmen ataması ne zaman? 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2

20 bin öğretmen ataması hakkında konuşan Bakan Tekin, "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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20 bin öğretmen ataması ne zaman? 3

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

20 Bin Öğretmen Ataması Ne Zaman?

"Sözlü sınav süreci tamamlandığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre gerekli güvenlik soruşturmaları yapılacak."

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20 bin öğretmen ataması ne zaman? 4

"Bu süreç tamamlandığında, atamaları gerçekleştirip öğretmenleri ailemize katacağız. 20 bin öğretmenin ataması için ilgili birimlerden yanıtlarımızı almış olacağız. Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğer yetişmezse, tamamladığımız noktadan itibaren sürece devam edeceğiz."

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20 bin öğretmen ataması ne zaman? 5

Engelli Öğretmenlerin Atanması

"Engelli öğretmenlerin atanması sürecini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütüyor. Bu bakanlık, kendilerine tahsis edilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyor."

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20 bin öğretmen ataması ne zaman? 6

"Bize de bu kadro tahsis edilecek. Süreç tamamlandığında engelli öğretmen adaylarının atama sürecini duyuracağız. Şu an bu konuda sayı bekliyoruz."

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20 bin öğretmen ataması ne zaman? 7

Bakan Tekin, öğretmen atamaları konusunda sürecin en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Engelli öğretmen atamaları için de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadro tahsisi beklediklerini ifade etti.

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