20 bin öğretmen ataması ne zaman?

"Bu süreç tamamlandığında, atamaları gerçekleştirip öğretmenleri ailemize katacağız. 20 bin öğretmenin ataması için ilgili birimlerden yanıtlarımızı almış olacağız. Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğer yetişmezse, tamamladığımız noktadan itibaren sürece devam edeceğiz."