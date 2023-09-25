20 günlük bebeğini ağladığı için yere fırlatarak öldürmüştü. O anneden kan donduran ifade

Kırşehir'de 20 günlük bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan cani annenin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu.

KAYNAK: AA
20 günlük bebeğini ağladığı için yere fırlatarak öldürmüştü. O anneden kan donduran ifade

Bebeğini ağladığı için darbedip yere fırlatarak ölümüne neden olduğu öne sürülen anne Z.A (22) için Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması yapıldı. Mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Z.A'nın ifadeleri kan dondurdu.

Hamileyken psikolojik baskı ve şiddet gördüğünü ileri süren ve çocuğuna bilerek zarar vermediğini savunan sanık, “Doğum yaptıktan bir hafta sonra ilk çocuğum yanımdaydı. İlk çocuğumu banyo yaptırmıştım, ikinci çocuğumu yataktan düşürdü. Düştüğünde kolunda kırık vardı ancak bunu korktuğum için eşime söyleyemedim. Daha sonra hastaneye götürdük, sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey bebeğimi emzirdim, beşiğe yatırdım, bir daha da çocuk uyanmadı” dedi.

Önceki ifadelerini kabul etmeyen Z.A, beraatini talep etti.

BABA ANNEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sanığın eşi D.A. da karısının böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediğini ve şikayetçi olmadığını dile getirerek, “Ailem bize sahip çıkmadı, eşim daha 22 yaşında, yanında kimse yoktu, psikolojisi bitik durumdaydı” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Z.A'nın “Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa ve alt soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, annesi Z.A. tarafından geçen yıl ağustosta darbedildiği ileri sürülen 20 günlük bebek M.A, babası tarafından götürüldüğü Mucur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan anne Z.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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