20 yaşındaki iki üniversiteli otel odasında ölü bulundu

(DHA) - Sungur Mahallesi Koçer Sokak'taki bir apart otelin çalışanları, aynı odada kalan Mehmet Selim Yaşar ile üniversite öğrencisi İrem Polat'tan haber alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, saat 14.00 sıralarında odaya girdiklerinde, üniversite öğrencisi İrem Polat'ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar'ı ise ipte asılı buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Polat ve Yaşar'ın öldükleri belirlendi.

İrem Polat ile Mehmet Selim Yaşar'ın cesetleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.