Yavru yılkı atı dereye düştü: Annesi başında kurtarılmasını bekledi

Kaynak: İHA
Yavru yılkı atı dereye düştü: Annesi başında kurtarılmasını bekledi
Antalya'da anne yılkı atı dereye düşen yavrusunun başından ayrılmadı. Dereden kurtarılan tay, annesi tarafından emzirildikten sonra doğal ortamında yaşamını sürdürmeye devam etti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, doğa gezisi sırasında dereye düşen yavru yılkı atının kurtarılma anı kameralara yansıdı. Olay, Kızılcadağ Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Yıldırım tarafından görüntülendi.

Korkuteli ilçesi Mamatlar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan fotoğrafçı Yusuf Yıldırım, yılkı atlarını izlemek amacıyla Kızılcadağ Mahallesi'ne doğa gezisi düzenledi. Gezi sırasında, dereye düşen yavru yılkı atını ve onun başında bekleyen anne atı fark etti.

Yavru tayın başında bekleyen annesini sakinleştirmeye çalışan Yıldırım, tayı kucağına alarak dereden çıkardı. Kurtarılan yavru tay, annesi tarafından hemen emzirildi ve doğal ortamında yaşamına devam etti. Kurtarma operasyonunun ardından, anne ve yavru tay, diğer yılkı atlarıyla birlikte güvenli bir şekilde bölgeden ayrıldı.

Yusuf Yıldırım, bu kurtarma anını sosyal medya hesabında "Tay kurtarma operasyonu" başlığıyla paylaştı. Video, kısa sürede 168 bin kez görüntülendi ve 2 bin 106 farklı hesap tarafından paylaşıldı. Bu olay, izleyenlerin büyük ilgisini çekti ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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