200 promille yola çıktı, aracı tepe taklak oldu

Kaynak: İHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde alkollü olduğu öğrenilen aday sürücü kaldırıma çarparak takla attı. 21 yaşındaki alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.


Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AJY 439 plakalı 21 yaşındaki otomobil sürücüsü A.A. (, Davutlar kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu otomobil yan yatıp takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla A.A., ve yolcu konumundaki kız arkadaşı olduğu belirtilen kadın Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde A.A.’nın aday sürücü ehliyeti bulunduğu ve 200 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenildi. Otomobilini de 5 ay önce aldığı öğrenilen aday sürücünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesildi.

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