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Hadise, Eurovision'daki rakibi ile düet yapacak

54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Norveçli şarkıcı Alexander Rybak ve dördüncü olan Hadise'nin düet yapacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 08:52
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2009 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden şarkıcımızın, yarışmanın birincisi Norveçli şarkıcı ile düet yapacak iddiası gündeme düştü

Hadise, Eurovision'daki rakibi ile düet yapacak
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2009'da 54'üncü kez düzenlenen Eurovision'da "Düm Tek Tek" şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olan Hadise 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye adına katılmış ve yarışmadan dördüncü olarak ayrılmıştı. Yarışmada Norveç adına yarışan Alexander Rybak ise 387 puanla birinci olmuştu.

13 YIL SONRA SÜRPRİZ BULUŞMA
Yarışmadan 13 yıl sonra bomba bir iddia ortaya atıldı. İki rakibin İstanbul'da bir araya gelerek düet yapacağı öne sürüldü. Focus Eurovision'da yer alan habere göre Rybak, "Haftaya İstanbul'a geleceğim ve Hadise ile buluşacağım" dedi.

DÜET GELİYOR
Instagram üzerinden "Hangi Türk sanatçı ile düet yapmalıyım" diye soran Rybak, Hadise ile bir sürpriz bir projeye imza atacak.

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